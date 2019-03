Nadal e Federer passam aos "quartos" em Indian Wells

Rafael Nadal e Roger Federer garantiram apuramento para os quartos de final do Masters 1000 de Indian Wells. O espanhol e o suíço são os maiores favoritos à vitória, mas estão no mesmo lado do quadro, portanto, só um chegará à final.

O número dois do mundo bateu o sérvio Filip Krajinovic (113), na 4ª ronda, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4. Nos quartos de final, Nadal terá pela frente Karen Khachanov. O russo, 13º do "ranking" ATP, afastou John Isner na ronda anterior.

Federer, número quatro do planeta, derrotou Klye Edmund, na 4ª ronda. O inglês, 23º do "ranking", perdeu, por 6-1 e 6-4. Nos "quartos", Federer vai defrontar uma das surpresas do torneio, o polaco Hubert Hurkacz. O tenista, de 22 anos, é o 67º da ordem mundial e já afastou três cabeças-de-série: Lucas Pouille, Nishikori e Shapovalov. A questão física pode pesar, já que Hurkacz decidiu estes três encontros no terceiro set.

Se ultrapassarem os obstáculos que têm pela frente, Nadal e Federer defrontam-se nas meias finais. Indian Wells perdeu Djokovic e Zverev. No outro lado do quadro, Monfils defronta Thiem e Raonic joga com o Miomir Kecmanovic. O sérvio é outra das surpresas na Califórnia e o tenista com "ranking" mais alto, na posição 130.