Warriors acabam com série de vitórias dos Rockets

Os Houston Rockets receberam os Golden State Warriors com o objetivo de conquistar a 10ª vitória consecutiva na temporada regular da NBA. O adversário não era favorável para os texanos. Foi uma reedição da final da Conferência Oeste da época passada e de 2014/15. Duas temporadas diferentes com desfecho idêntico: vitória dos Golden State Warriors.

E os campeões, mesmo sem Kevin Durant, voltaram a derrotar os Rockets, por 104-106, acabando assim com a série de triunfos consecutivos da equipa de James Harden.

Klay Thompson, com 30 pontos, foi o melhor marcador do encontro. De Marcus Cousins marcou 27, conquistou oito ressaltos e fez sete assistências. Curry marcou 24 pontos. A prestação deste trio foi a chave para o sucesso dos Warriors.

Os Rockets discustiram o resultado até ao limite e contaram com Harden (29 pontos e dez ressaltos), Chris Paul (24 pontos), Capela (13 pontos e 13 ressaltos) e Gordon (17 pontos). A vitória permite aos Warriors consolidar a primeira posição da Conferência Oeste, com 46 triunfos e 21 derrotas. Os Rockets estão no quarto posto, com 42 vitórias e 26 derrotas.

NBA

Resultados

Houston Rockets-Golden State Warriors, 104-106

Washington Wizards-Orlando Magic, 100-90

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets, 108-96

Miami Heat-Detroit Pistons, 108-74

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies, 132-111

Phoenix Suns-Utah Jazz, 97-114