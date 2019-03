Benfica na Europa, Pinto da Costa na Champions, Sporting a contas com milhões

Três olhares diferentes para a atualidade, por parte dos três jornais desportivos, com Pinto da Costa, Gelson e o jogo do Benfica, com o Dínamo de Zagreb, a colorirem as manchetes.

"Na Champions é 50/50 contra qualquer um", regista "O Jogo", em declarações de Pinto da Costa também colhidas pela Renascença. O presidente do FC Porto não tem medo dos "tubarões" que podem calhar aos campeões nacionais nos quartos de final da Champions.

O "Record" revela que Atlético de Madrid e Sporting podem chegar a acordo por Gelson Martins: "20 milhões por Gelson". O Mónaco, clube a que o jogador foi cedido pelos espanhóis, quer contratar o internacional português a título definitivo. Atlético está disposto a encerrar diferendo com o Sporting.

"Hora de acender a luz dos quartos", titula "A Bola", a propósito do jogo de logo à noite entre Benfica e Dínamo de Zagreb, a contar para a 2ª mão dos oitavos de final da Liga Europa. O Benfica perdeu o primeiro jogo, na Croácia, por 1-0. Águia precisa de golos para se manter viva na Europa. Jogo às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Militão no Real Madrid é notícia de primeira página do jornal "O Jogo", com origem em Espanha e no Brasil. O Real irá pagar 50 milhões de euros pelo central do FC Porto. "O Jogo" revela, ainda, o projeto da SAD do Sporting para 2019/20. Cinco reforços em vista.

O "Record" garante que Casillas está seguro por mais uma época no Dragão.

O regresso de Bas Dost no Sporting, a defesa de Vlachodimos e Rúben Dias, por Bruno Lage, a qualificação do FC Porto para os quartos de final da Youth League, a renovação de Bernardo Silva pelo Manchester City e o "follow up" da noite mágica de Ronaldo estão presentes nos três desportivos.