Eletricidade está de volta na Venezuela. É o fim do apagão

Chegou ao fim o maior apagão da história da Venezuela. A energia elétrica está restabelecida em todo o território.

"A partir de hoje [quarta-feira], 100% do serviço de eletricidade em todo o país foi completamente restaurado", anunciou o ministro das Comunicações da Venezuela, Jorge Rodríguez, numa comunicação a partir do Palácio de Miraflores, sede do Governo em Caracas.

Contudo, admitiu existirem ainda problemas nalgumas áreas do leste da capital relacionadas com transformadores que, segundo o ministro, foram sabotados.

Por decisão do Presidente Nicolás Maduro, esta quinta-feira são tomadas as atividades laborais, que estavam interrompidas desde sexta-feira devido ao apagão. As aulas continuam suspensas por mais 24 horas.

As falhas na rede energética do país começaram há uma semana, deixando a maior parte do território venezuelano às escuras e com acesso limitado aos serviços de internet e telefone.

As autoridades venezuelanas acusam Guaidó e a oposição a Nicolás Maduro de estarem por trás de um ciberataque à rede elétrica.