Lisboa. Colisão no IC19 faz um ferido grave e corta via

O IC-19, que liga Sintra a Lisboa, esteve cortado ao trânsito desde as 5h00 junto à saída para Rio de Mouro devido a uma colisão com três veículos ligeiros que causou um ferido grave.

O alerta para o acidente, que ocorreu no sentido Lisboa-Sintra junto à saída para Rio de Mouro, foi dado às 04h59, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

"Da colisão resultou um ferido grave e uma outra pessoa foi assistida no local sem necessidade de ser transportada ao hospital", disse a fonte do CDOS.

Às 6h50 estavam no local do acidente 12 operacionais, com o apoio de cinco veículos.