​Bloco de Esquerda quer taxa turística em Loures

O Bloco de Esquerda (BE) anunciou que via propor a criação de umar taxa municipal turística no concelho de Loures, um dos maiores do país.



A taxa turística de dormida terá um valor mínimo de um euro e entrará em vigor a 1 de janeiro de 2020, diz o BE, em comunicado.

A proposta será levada à assembleia municipal desta quinta-feira.

“A pressão turística está a crescer no concelho de Loures, o que é particularmente evidente nas freguesias mais próximas do Aeroporto Humberto Delgado”, sublinha Fabian Figueiredo, dirigente nacional do Bloco e candidato à Câmara Municipal de Loures nas últimas autárquicas.

“Um claro sintoma deste fenómeno é o facto de o concelho já contar com mais de 80 Alojamentos Locais registados e estar anunciada a abertura de várias novas unidades hoteleiras, que totalizarão centenas de novas camas”, aponta o líder bloquista.

“É por sabermos que os efeitos menos positivos desta pressão devem ser mitigados que avançamos com a proposta de criação de uma Taxa Turística em Loures, sendo que não é por acaso que os concelhos vizinhos de Lisboa e de Mafra também optaram pela introdução desta taxação sobre os turistas”, explica Fabian Figueiredo.

“Hoje, não há justificação possível para que o município se demita de cobrar uma taxa aos turistas para reforçar a limpeza urbana, reforçar os transportes públicos, intervir eficazmente no mercado de arrendamento e valorizar o património municipal e os espaços verdes”, acrescenta o responsável.

Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Cascais, Mafra, Santa Cruz e vários concelhos algarvios já cobram taxa turística municipal.