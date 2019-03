​Facebook investigado por negócio de cedência de dados a gigantes tecnológicos

Os negócios de cedência de dados do Facebook a grandes empresas tecnológicas estão a ser alvo de uma investigação criminal do Ministério Público norte-americano, avança o jornal “The New York Times”.



Um grande júri de Nova Iorque requereu o acesso aos registos de, pelo menos, dois importantes fabricantes de telemóveis e outros dispositivos, escreve o jornal citando uma fonte próxima do processo.

As duas empresas em causa estão entre as mais de 150, incluindo a Amazon, Apple e Microsoft, que realizaram parcerias com o Facebook para poderem aceder a informação pessoal de centenas de milhões de utilizadores da maior rede social do mundo.

O Facebook enfrenta uma onda de processos judiciais e de inquéritos dos reguladores devido às suas práticas em matéria de política de privacidade.

O gigante tecnológico está na mira da Comissão Federal do Comércio, da Comissão de Valores Mobiliários e outras duas agências do estado de Nova Iorque.

Além do negócio de cedência de dados, as investigações estão centradas na partilha de informação de 87 milhões de pessoas com a empresa Cambridge Analytica, para fins políticos durante a campanha presidencial de 2016, no Estados Unidos, que acabou com a vitória de Donald Trump.

O Facebook garante que está a colaborar com os investigadores nos vários inquéritos de que é alvo.