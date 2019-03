​Sindicato dos Registos e Notariado desconvoca greve

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN) desconvocou a greve agendada para esta quinta-feira, um protesto pela transferência dos serviços, devido às "conversações em curso" com o Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e Notariado.



Os representantes dos trabalhadores das Conservatórias do Registo Civil e Comercial contestam a intenção do Instituto de Registos e Notariado (IRN) de transferir os serviços da avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, para a também lisboeta zona do Parque das Nações, "o que segundo o STRN vai provocar o desmembramento das conservatórias".

A greve e a manifestação de quinta-feira foram desconvocadas "na sequência das conversações em curso com o Conselho Diretivo do Instituto dos Registos e Notariado", divulgou o STRN, em comunicado.

O sindicato informou que "até ao final da semana espera obter mais dados", que servirão de base para uma tomada de decisão em plenário de trabalhadores, agendado para a próxima segunda-feira.

Em fevereiro, trabalhadores das conservatórias do Registo Civil e Comercial de Lisboa estiveram concentrados na avenida Fontes Pereira de Melo, em protesto contra a mudança de instalações e o desmembramento das conservatórias.

No final desse mês os serviços também estiveram encerrados devido a uma greve dos trabalhadores, em protesto pela mudança de instalações.