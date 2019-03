Belenenses garante lugar na fase final do andebol

O Belenenses empatou diante do Benfica na última jornada da fase regular e afastou o ABC da fase final do campeonato de andebol. Sporting e FC Porto chegaram empatados na frente.

26ª Jornada

Arsenal 19-33 Sporting

Miguel Gomes, do Arsenal, com 7 golos foi o melhor marcador do encontro.

ABC 33-22 Boa Hora

Hugo Rocha, do ABC, foi o melhor marcador com 8 golos

Belenenses 24-24 Benfica

Fábio Semedo, do Belenenses, e Alexandre Cavalcanti, do Benfica, com 7 golos foram os melhores marcadores.

Classificação

1- Sporting 26 jogos/74 pontos

2- FC Porto 26/74

3- Benfica 26/71

4 - Madeira SAD 26/60

5- Águas Santas 26/59

6- Belenenses 26/56

7- ABC 26/56

8- Maia/Ismai 26/49

9- Avanca 26/48

10- Boa Hora 26/46

11- Sporting da Horta 26/40

12- Fermentões 26/35

13- Fafe 26/34

14- Arsenal 26/26

A "negrito" estão as equipas apuradas para o GRUPO A da Fase Final do campeonato nacional de andebol.

Pedro Cruz, do Águas Santas, lidera os melhores marcadores com 214 golos, seguido de Delcio Pina, do Maia/Ismai, com 155 tentos.