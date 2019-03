Facebook e Instagram com falhas generalizadas

As redes sociais Facebook e Instagram estão esta quarta-feira com falhas em vários pontos do mundo.



A causa do problema, que afeta também os serviços de mensagens Messenger e WhatsApp, ainda não é conhecida.

“Sabemos que algumas pessoas estão com problemas de acesso às aplicações da família Facebook”, disse a empresa, em comunicado.

O Facebook está a trabalhar para tentar resolver os problemas “o mais depressa possível”.

Muitos utilizadores queixam-se que, apesar entrarem no Facebook, depois não conseguem inserir novas publicações.

No Instagram, há queixas de que o "feed" das publicações não atualiza e os utilizadores também não conseguem fazer novas publicações.