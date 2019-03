Guimarães desiste do pedido de insolvência da SAD do Sporting

O V. Guimarães e o Sporting anunciaram esta quarta-feira que o clube minhoto retirou o pedido de insolvência da SAD leonina.

Num comunicado conjunto, as duas partes confirmam “negociações” para resolver o “caso Raphinha”.

O Sporting contratou o jogador mas não tem cumprido os prazos de pagamento.

Leia o comunicado na integra:

"A SCP SAD e a VSC SAD comunicam que iniciaram negociações tendentes à resolução do incumprimento contratual verificado na transferência do jogador Raphael Dias Belloli.



Tentando antecipar a boa conclusão dessas negociações, o que se espera, as Partes mais comunicam que já alcançaram um acordo para a desistência da instância do processo de insolvência."