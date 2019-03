​Silva Peneda. “Crise do Brexit vai mesmo acabar em novo referendo”

Veja também: Parlamento britânico chumba "acordo melhorado" para o Brexit. Saiba o que vai acontecer

Parlamento britânico rejeita qualquer Brexit sem acordo. Avança votação para adiar saída A primeira-ministra britânica, “Theresa May, está numa posição muito difícil, apesar de estar a ser muito corajosa”, sustenta o antigo eurodeputado José Albino Silva Peneda.

“Admito que a solução [para o impasse no Brexit] seja eleições antecipadas ou novo referendo. Jeremy Corbyn já disse que aceita novo referendo, há muitas vozes que defendem o referendo e acredito ser essa a solução final”, defende em entrevista à Renascença o antigo presidente do Conselho Económico e Social que depois de terminar o mandato no CES cumpriu uma etapa em Bruxelas como conselheiro especial de Jean-Claude Juncker. Michel Barnier disse que o risco de hard Brexit nunca foi tão elevado como agora. Antes, Jean-Claude Juncker havia dito que, se o parlamento britânico rejeitasse o acordo com a União Europeia, não haveria terceira oportunidade. O que pode acontecer agora? O primeiro ponto que eu quero sublinhar é que está tudo ainda em aberto passado dois anos do início do processo. Tudo indica que Westminster vote contra uma saída sem acordo e amanhã [quinta-feira] faça um pedido de extensão do Artigo 50. Daqui vão surgir vários problemas. Não vejo como a União Europeia possa prolongar o adiamento por muito tempo. Admito que o adiamento do Brexit possa ser prolongado se o Reino Unido anunciar a realização de eleições antecipadas ou então apontar para um novo referendo. Mas insisto: o importante é sublinhar que, dois anos depois, o Reino Unido não sabe como resolver o tema, o que demonstra a irresponsabilidade na forma como o processo foi conduzido. Lembro que aos microfones da Renascença, logo que o processo se iniciou tive a oportunidade de alertar para o risco de acabar muito mal. Os paladinos do Brexit defendiam a saída por exemplo, com o argumento da vantagem financeira e neste momento o prejuízo já vai em 8 mil milhões de euros. O Reino Unido está numa posição muito complicada neste momento e sinceramente não vejo uma solução imediata. Mas importa dizer que Michel Barnier fez um trabalho notável. Já viu que a negociação do Brexit é dos poucos dossiers em que vemos a União Europeia unida? Já reparou que há 27 Estados-membros todos unidos com uma posição comum. Este quadro é raro. Mais: levando em conta o papel de Barnier na negociação com Londres e antecipando o que vai, previsivelmente, acontecer nas próximas eleições europeias - não admitindo uma força política europeia maioritária a poder designar diretamente o presidente da Comissão - na minha opinião Michel Barnier é hoje o melhor candidato à presidência da Comissão Europeia.

Barnier é favorito para a Comissão Europeia mesmo que essa negociação não tenha ainda o carimbo de sucesso? Vai ser difícil ter sucesso, porque o problema está do lado britânico. Como a União Europeia já fez o trabalho de casa e, com Barnier ao leme, fez esse trabalho muito bem feito o ónus está do lado britânico Mas poderá haver um recuo de Barnier se, por exemplo, os britânicos sugerirem ainda um caminho alternativo sobre a união aduaneira? Não vejo que seja fácil, porque a união aduaneira só poderá ser negociada depois de consumada a saída do Reino Unido. E temos ainda o problema da fronteira com a Irlanda que é fatal para o Reino Unido. Deviam ter pensado nisso antes. As duas Irlandas não querem claramente uma fronteira física a separar. De resto, foi graças à entrada na União Europeia da República da Irlanda e ao acordo de Sexta-feira Santa que a paz foi estabelecida na região e se encontrou uma solução para o conflito. A reposição das fonteiras implica o risco de reavivar de tensões. Talvez uma solução passe pela Irlanda do Norte sair do Reino Unido o que seria de uma enorme complexidade para ser aceite por Londres. Uma fronteira existe ou não. Não pode haver meias-tintas nisto. Não é possível que o Reino Unido queira, ao mesmo tempo, estar fora da União Europeia, sem a jurisdição e as regras das entidades europeias, e para as duas Irlandas ter regras diferentes. Esta questão do ‘backstop’ é o nó górdio do acordo ou mascara uma crise mais profunda no sistema político britânico? Um governo nunca sobreviveu a derrotas desta dimensão no parlamento, Theresa May está condenada a novas eleições? Pode haver novas eleições ou pode haver um novo referendo. Há tempos quando se falava de um novo referendo todos diziam ser impossível e eu sempre disse que iria acabar num novo referendo. A cada hora que passa mais tenho essa convicção: vai acabar num novo referendo. Não tenho dúvidas de que a maioria da população britânica hoje preferia manter-se na União Europeia. Theresa May já anunciou voto livre e eu recordo que Edward Heath quando era primeiro-ministro conservador tomou idêntica decisão para o voto à adesão do Reino Unido à CEE. Repete-se hoje o mesmo sinal político, mas May está numa posição muito difícil, apesar de estar a ser muito corajosa. May tem tentado conduzir o processo até aos limites, mas está sem saída. Admito que a solução seja eleições antecipadas ou novo referendo. Jeremy Corbyn já disse que aceita novo referendo, há muitas vozes que defendem o referendo e acredito ser essa a solução final. De outra forma agudiza-se a crise política no Reino Unido. O governo de May está muito fragilizado.

Mas sem que o referendo esteja ainda no horizonte, uma possível rejeição da saída sem acordo vai pressionar para o adiar da saída, o retardar do adeus? O parlamento britânico não tem neste momento uma visão clara do que quer fazer. Quer adiar... Mas a União Europeia não está disposta a adiar eternamente. Bruxelas quer saber: adiar para quê? Com que objetivos? Julgo que o Reino Unido está numa fase em que tem muita dificuldade em impor o que quer que seja. O Reino Unido não tem uma ideia clara do que fazer. Quer a extensão do artigo 50, mas tem que dizer à União Europeia durante quanto tempo quer a extensão e para quê? O Reino Unido tem que dizer o que quer. A União Europeia não está disposta a adiar eternamente. A não ser que o Reino Unido indique a necessidade de novo referendo ou eleições antecipadas. Aí a União Europeia, estou certo, terá alguma condescendência e alargará o período previsto. Há pouco elogiou Barnier e até o colocou como favorito ao lugar de Juncker, mas não reconhece alguma inflexibilidade de Bruxelas nas negociações. A UE não está a fazer do Reino Unido um exemplo para todos e transformar a união numa gaiola dourada de onde não se pode sair? O Reino Unido não avaliou toda a extensão das consequências do referendo. Um referendo que nasce da teimosia de um político (David Cameron) que para permanecer à frente do seu partido conduz o país para esta situação. Nunca houve uma situação de fundo que justificasse o referendo. Quem criou o problema foi o Reino Unido. A Europa limitou-se a dentro do quadro jurídico existente e que estava acordado a estabelecer uma série de condições aceites por todos. Daí o mérito que eu atribuo a Michel Barnier de conseguir um quadro de consenso em que os 27 estão todos unidos. Então um dos efeitos positivos deste processo na União Europeia é este fator de união? Teve esse efeito neste caso. Tenho pena que em outros casos as coisas sejam mais complexas e as vontades estejam mais divididas. O problema do Reino Unido é certamente complexo, mas a União Europeia não enfrenta outros desafios menores. O grande problema é saber como é que a União Europeia se vai relacionar com os Estados Unidos, China e Rússia como ‘player’ à escala global. Num tempo em que Merkel está de saída e a tensão entre o governo francês e italiano é máxima. Preocupa-o eventuais efeitos de um ‘hard’ Brexit em Portugal? O Norte está mais exposto - mais de metade das exportações de bens são de empresas com sede no Norte. Terá efeitos e não serão mínimos. Não apenas em Portugal, mas também toda a Europa. Ainda assim os efeitos mais nefastos serão no Reino Unido. A região Norte de Portugal é a que mais exporta e não enfrentará uma situação dramática, mas não são de excluir alguns efeitos negativos. Mas julgo que a questão do não-acordo vai ser definitivamente arrumada. O Reino Unido não vai querer uma saída sem acordo.