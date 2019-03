Regresso ao "Lageball" fundamental para eliminar Dínamo Zagreb

Chiquinho, médio do Moreirense que já teve contrato com o Benfica e atuou na Croácia, dá a receita para a equipa de Bruno Lage reverter a desvantagem e garantir passagem aos quartos de final da Liga Europa.

O Benfica que se prepare pois o Dínamo Zagreb vai à Luz para defender o 1-0 da 1ª mão dos oitavos de final da Liga Europa. O aviso é de Chiquinho, jogador do Moreirense que teve contrato com o Benfica e passou pelo futebol croata. Para Chiquinho, aos encarnados restará um único caminho para contrariar uma previsível abordagem contida dos campeões da Croácia: voltar ao "Lageball". Ou seja, recuperar a dinâmica e intensidade perdidas nas partidas de Zagreb e da última segunda-feira, frente ao Belenenses.

"O Dínamo vai baixar as linhas e tentar segurar o resultado e aproveitar para ferir o Benfica no contra-ataque. Estão preparados para defender e para a pressão do Benfica e para jogar no erro do adversário. Para contrariar isso, o Benfica terá de fazer o que tem vindo a fazer nos últimos jogos: dinâmica, rápida circulação de bola e reação rápida à perda da bola. Foi isso que faltou ao Benfica na primeira mão, essencialmente. A circulação de bola foi lenta e a equipa não esteve tão dinâmica como noutros jogos", projeta, em entrevista a Bola Branca, o jogador que representou os croatas do Lokomotiva, em 2016/17.

Ora, para o médio de 23 anos, essa quebra de potência da noite de Zagreb, há precisamente uma semana, acabou por causar surpresa. O "jogo atípico" das águias abriu espaço para a discussão da eliminatória com propriedade por parte do Dínamo. "O resultado da primeira mão surpreendeu-me. Foi um jogo atípico, quando o Benfica estava numa boa fase. Foi um jogo menos conseguido. O Benfica perdeu mas o Dínamo também se bateu bem e fez um bom jogo. Apesar de ter mudado alguns jogadores, o Benfica tinha capacidade para fazer um jogo diferente mas agora tem a possibilidade de mudar o resultado", salienta.

Atenção ao sucessor do pêndulo Sunjic Privado do trinco Sunjic, que viu amarelo na 1ª mão e falha a partida da Luz por castigo, o técnico Nenad Bjelica será forçado a recorrer a Nikola Moro para o miolo do meio-campo. Mas que não se pense que a ausência do influente médio-defensivo será uma boa notícia para o Benfica. "O Dínamo é uma equipa forte no seu todo. O Sunjic é um bom jogador mas o Moro vai corresponder. Sinceramente, até tem mais qualidade para circular a bola. O Sunjic é mais posicional e cobre bem os espaços, sendo mais forte do que o Moro nesse aspeto. Mas o Moro vai dar uma boa resposta", alerta Chiquinho, que chegou a estar contratualmente ligado ao Benfica no início da presente época, acabando por rumar a Moreira de Cónegos.

E se no arranque da eliminatória, o efervescente clima do Estádio Maksimir, no coração de Zagreb, contribuiu para alguma timidez portuguesa, a moeda de troca está ao virar da esquina. Com o apoio dos adeptos na Luz, o fator-casa "será algo a ter em conta" para empurrar os encarnados para a vitória e consequente reviravolta. "O Benfica tem todas as condições para ganhar e jogando em casa tem todas as condições para passar", completa Chiquinho, a poucos dias de o Moreirense receber precisamente o Benfica, para a jornada 26 da Primeira Liga.