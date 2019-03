Bernardo Silva renova com o Manchester City até 2025

O Manchester City anunciou, esta quarta-feira, a renovação de Bernardo Silva até 2025.

No site oficial, o clube revelou que o internacional português, de 24 anos, estendeu o vínculo por mais três anos. O contrato anterior era até 2022.

Bernardo chegou ao Manchester City no verão de 2017, proveniente do Mónaco, por 50 milhões de euros mais objetivos. A primeira temporada foi de adaptação, com 53 jogos - só cerca de metade a titular - e nove golos marcados. Esta época tem sido de afirmação: só foi suplente em sete dos 40 jogos que disputou, tendo apontado já os mesmos nove golos.

Apesar da primeira época titubeante, Bernardo tem sido constantemente elogiado pelo treinador, Pep Guardiola. O espanhol já disse que o médio "é perfeito", garantiu que Bernardo "não sai" de Manchester enquanto ele lá estiver e disse que o "20" do City é "a maior estrela da seleção portuguesa" e "um dos melhores jogadores que já viu".

Esta renovação surge um dia depois da goleada do City ao Schalke 04, por 7-0, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que Bernardo marcou um golo e fez uma assistência.