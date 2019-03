Adolescente sueca ao leme da "greve pelo ambiente" nomeada para o Nobel da Paz

A adolescente ecologista sueca Greta Thunberg, que se tornou uma voz proeminente em campanhas contra as alterações climáticas, foi nomeada esta quarta-feira para o Prémio Nobel da Paz por três deputados noruegueses.

Freddy Andre Oevstegaard e outros dois membros do Partido da Esquerda Socialista defendem que “o gigantesco movimento que Greta pôs em ação é um contributo muito importante para a paz”. Ao jornal VG, Oevstegaard lembra que "as ameaças climáticas são talvez um dos grandes fatores da guerra e do conflito" atualmente.

Greta Thunberg, de 16 anos, tem encorajado os estudantes de todo o mundo a faltarem à escola e a juntarem-se a protestos para exigir uma ação mais rápida contra as alterações climáticas, um movimento que se estendeu além da Suécia a outros países europeus.

Qualquer deputado da Noruega pode nomear um candidato ao Prémio Nobel da Paz.

O Comité Nobel Norueguês não comenta publicamente as nomeações que, para a edição de 2019, tiveram de ser apresentadas até 1 de fevereiro.