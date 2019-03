Pinto da Costa e a renovação de Herrera: "Gostaríamos que ficasse, mas nem tudo conseguimos concretizar"

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, mantém o véu em relação à eventual renovação de Héctor Herrera, numa semana em que o capitão dos dragões foi associado ao Atlético de Madrid. À margem da vitória da equipa sub-19 do FC Porto na Youth League, Pinto da Costa reforçou a vontade de manter o médio mexicano, que está em final de contrato com o FC Porto:

"Herrera no Atlético de Madrid? Não tenho conhecimento de nada. Tudo depende da vontade da vontade das duas partes. Nós gostaríamos que o Herrera ficasse, mas nem tudo conseguimos concretizar. O objetivo dessas notícias é destabilizar, mas os jogadores são fortes e não se deixam abalar. Estão todos focados a 100% com o FC Porto", disse.

Héctor Herrera não é o único em final de contrato com o FC Porto. Casillas e Brahimi são outros titulares indiscutíveis que terminam contrato no final desta temporada. Pinto da Costa não confirma, nem desmente negociações com nenhum jogador:

"As novidades são publicadas quando está tudo feito. Não vou falar, porque nunca o fiz. Nunca aviseu que o Sérgio estava em conversações para renovar, nem o Corona. Quando houver novidades, serão publicadas, porque nada é segredo", conclui.