Miguel Silva quer “uma época inteira a titular"

O guarda-redes Miguel Silva deseja tornar-se na primeira opção na baliza do Vitória de Guimarães e conseguir, no futuro, "uma época inteira a titular" pela primeira vez.

Habitual suplente de Douglas no campeonato em curso, o guardião, de 23 anos, defendeu as redes vitorianas nas últimas duas jornadas, com Marítimo (vitória por 1-0) e Sporting de Braga (derrota por 1-0), e frisou que tem "vindo a trabalhar bem" não só para manter esse estatuto na presente época, como também no futuro.

"Eu trabalho todos os dias para fazer uma época inteira a titular. Somos três guarda-redes [há ainda Douglas e Miguel Oliveira] que trabalham muito bem, sempre no limite, e a opção do 'mister' pode recair sobre qualquer um. Mas o meu foco é conseguir uma época inteira a titular", realçou, após o treino desta manhã, na academia do clube.

Natural de Guimarães, Miguel Silva estreou-se pela principal equipa vitoriana na época 2015/16, com 20 anos, ainda sob o comando do treinador Sérgio Conceição, e repartiu, desde então, a titularidade com Douglas, tendo realizado 68 jogos oficiais - 44 na I Liga.

O guarda-redes lembrou ainda que o treinador Luís Castro já lhe dissera que ia regressar à baliza nesta época e realçou a vontade de ajudar a equipa, atual sexta classificada, com 39 pontos, a conquistar o quinto lugar e o apuramento para a Liga Europa nos nove jogos que ainda faltam, a começar pela receção ao Boavista, para a 26.ª jornada, no sábado.

"Esperamos ganhar os três pontos e fazer o melhor nos 90 minutos", disse acerca do duelo com os axadrezados, a equipa frente à qual se estreou na I Liga, em 2015.