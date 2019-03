Homem que raptou e violou criança de 7 anos no Seixal condenado a 12 anos de prisão

O Tribunal de Almada condenou esta quarta-feira a 12 anos de prisão o homem que raptou e violou uma criança no Seixal, no distrito de Setúbal, em setembro do ano passado.

Na leitura do acórdão, que decorreu hoje no Tribunal de Almada, no distrito de Setúbal, o juiz condenou Virgílio Mendonça a uma pena única de 12 anos de prisão, uma pena acessória de dez anos de proibição do exercício de funções que envolva o contacto com menores e uma indemnização de 30 mil euros à mãe da criança.

O arguido, de 39 anos, que raptou e violou uma menina de 7 anos na Amora, no concelho do Seixal, estava acusado de dois crimes de abuso sexual de crianças e um de rapto.

Na audiência, o tribunal decretou seis anos de prisão para cada um dos crimes de violação e cinco anos de prisão para o crime de rapto.

No entanto, em cúmulo jurídico, o arguido foi condenado com a pena única de 12 anos de prisão.