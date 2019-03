PSD condena queixa apresentada por bloquistas à Comissão para a Igualdade de Género

O líder do grupo parlamentar do PSD, Fernando Negrão, escreveu uma carta a Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, em que questiona e critica a atitude de duas deputadas do Bloco de Esquerda, que anunciaram que iam apresentar queixa do deputado Bruno Vitorino à Comissão para a Igualdade de Género (CIG).

Em causa está uma formação numa escola no Barreiro, dirigida a crianças entre os 11 e os 13 anos, para “promover a igualdade de géneros” e “sensibilizar os alunos para as diferentes orientações sexuais”. A formação foi dada por uma associação que defende os direitos dos homossexuais e, para assistir, cada criança tinha de contribuir com 50 cêntimos, destinados a essa mesma associação.

Bruno Vitorino fez um post no Facebook em que se queixou desta iniciativa da escola, merecendo a reprovação de Joana Mortágua e Sandra Cunha, que anunciaram – também nas redes sociais – que vão apresentar queixa do deputado junto da CIG.

Segundo Fernando Negrão, “esta queixa viola o direito constitucional da liberdade de expressão. Este é um direito de todos e não exclusivo dos Deputados do Bloco de Esquerda que, aliás, nele se escudam muito regularmente para expressarem as suas opiniões doutrinárias e de pouca flexibilidade ideológica”.

Negrão considera ainda que a queixa “fere as mais elementares regras de relacionamento parlamentar” e que abra “um precedente pernicioso” para a Assembleia da República.

Por fim, o líder do grupo parlamentar do PSD afirma que a queixa das deputadas não tem fundamento e junta-se mesmo ao deputado Bruno Vitorino, questionando “a pertinência de ações desta natureza para crianças desta faixa etária”, bem como a transparência de iniciativas que implicam o pagamento por parte dos alunos consubstanciando “um financiamento direto a associações que defendem direitos LGBTI”.