Seferovic eleito melhor avançado do campeonato em fevereiro

Haris Seferovic foi eleito o melhor avançado do campeonato em fevereiro. O avançado do Benfica reuniu 32,08% das preferências, na votação ligada a cabo pela Liga Portugal.

A distinção, decidida pelos treinadores, premeia os cinco golos e duas assistências de Seferovic em quatro jogos. Números que o levaram ao topo da tabela dos melhores marcadores do campeonato, com 15 golos. O internacional suíço bateu Rafa, companheiro de equipa, e Dyego Sousa, do Sporting de Braga, segundo e terceiro classificados, respetivamente.



Seferovic é o terceiro jogador do Benfica entre os melhores de fevereiro, depois de Vlachodimos - melhor guarda-redes - e Grimaldo - melhor defesa. Bruno Fernandes, do Sporting, arrecadou o prémio para o melhor médio. De momento, o suíço cumpre paragem, devido a lesão.