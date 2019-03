Mário Silva após a vitória sobre o Tottenham: "Temos a ambição de conquistar a Youth League"

Mário Silva, treinador da equipa sub-19 do FC Porto, acredita que é justa a vitória por 2-0 frente ao Tottenham, nos oitavos de final da Youth League, traça o objetivo concreto de chegar à "final four" da prova, e não esconde a ambição de conquistar o troféu:

"Foi uma vitória importante. Continuamos rumo aos "quartos" e sonhamos fazer melhor do que no ano passado [FC Porto foi eliminado na meia final pelo Chelsea]. Chegar à "final four" já seria fazer um bom trabalho, por si só, mas lógico que temos sempre a ambição de conquistar a competição. Já no ano passado merecíamos ir à final, mas o futebol assim não quis. Teremos um adversário muito difícil nos "quartos", mas temos a ambição de chegar à "final four", começou por dizer.

Apesar da vitória por 2-0, em casa, o treinador diz que foram precisos fazer ajustes para conquistar a vitória: "Mudámos o sistema ao intervalo, porque estavamos a falhar algumas coisas atrás. Sabíamos que se defendessemos bem, com a nossa qualidade e criativiade iríamos marcar".

"Fizemos dois golos, poderíamos até ter feito mais. Tivemos também um golo anulado no início do jogo, que nos parece legal, mas a cima de tudo é elogiar os jogadores, o seu querer, caráter e personalidade. O Tottenham era um adversário muito coplicado, venceram o Barcelona na fase de grupos, mas com as nossas armas conseguimos ultrapassar a eliminatória", analisou ainda.

Jogadores da B "adicionam experiência e qualidade"

O técnico de 41 anos, antigo jogador do FC Porto e treinador das camadas jovens do clube desde 2017, deixou uma mensagem para a exibição à equipa, composta por alguns jogadores de diferentes escalões:

"Os jogadores fizeram um jogo incrível. Jogámos aqui contra o Sporting, outros pela equipa B, tudo jogos de grande nível competitivo, e eles apresentaram-se aqui em grande nível. Os jogadores da equipa B adicionam qualidade e experiência. Ajudam os mais novos e eles podem ter minutos de competição a um bom nível. É uma mescla importante, porque os faz crescer".

O FC Porto alinhou de início com cinco jogadores habitualmente opção na equipa B do FC Porto: Diogo Costa, Diogo Queirós, Diogo Leite, João Mário e Romário Baró. Mário Silva recusou ainda individualizar os elogios a Fábio Silva, avançado de 16 anos em grande destaque esta época pela equipa de sub-19, e remete para o trabalho coletivo que permite brilhar as individualidades:

"Temos o Fábio e outros valores. Acho que seria injusto individualizar. Temos outros jogadores com um potencial enorme para serem jogadores das nossas equipas profissionais. Ele está num bom momento e a equipa ajuda. O individual sempre em prol do coletivo".

O FC Porto junta-se ao lote de equipas já qualificadas para os quartos de final da prova: Real Madrid, Hoffenheim, Barcelona, Lyon, Dínamo de Zagreb e Midtjylland. Chelsea e Montpellier disputam a última vaga.

Espectadores de luxo

Terminado o treino da equipa principal dos dragões, também no Olival, algumas das estrelas da equipa principal estiveram a assistir à partida, entre eles Tiquinho Soares, Hernâni, Felipe e Alex Telles. O treinador da equipa, Sérgio Conceição, e o adjunto Vítor Bruno também estiveram presentes a assistir a segunda parte da vitória portista.

Outras figuras do clube portista estiveram também nas bancadas, entre eles o presidente Pinto da Costa, o diretor desportivo Luís Gonçalves, João Pinto e Fernando Gomes, antigos jogadores e lendas do FC Porto.