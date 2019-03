Pinto da Costa não diminui FC Porto em relação aos "tubarões" da Liga dos Campeões

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, diz que não tem preferências em relação ao sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões e garante que a equipa vai lutar pela qualificação, seja quem for o adversário:

"É o sorteio que calhar. Vamos encarar seja quem for, porque são todos difíceis, uns mais do que outros, claro. Vamos partir para a eliminatória com 50% de hipóteses e encarar a eliminatória como fizemos com a Roma, que também tinha uma belíssima equipa", disse, à margem da vitória da equipa sub-19 do FC Porto, nos "oitavos" da Youth League.

O representante máximo dos dragões recordou ainda uma expressão dita por Berlusconi, presidente do AC Milan, para falar sobre o sorteio da liga milionária: "Quando os presidentes iam aos sorteios, fazíamos todos um jantar antes do dia do sorteio. Alguns presidentes ficavam muito preocupados com poderia calhar. O Berlusconi dizia-me sempre que o mais importante era estar ali, nos quartos de final".

"Felizmente não podemos escolher o adversário, porque se escolhessemos e corresse mal, ficaríamos com remorsos. É o que vier", brincou Pinto da Costa.

Manchester United, Tottenham, Manchester City, Ajax, Barcelona, Liverpool e Juventus são as equipas já qualificadas para os quartos de final da Liga dos Campeões. O sorteio decorre na sexta-feira, às 11h00, em Nyon, na Suíça.

Deslize do Benfica? "Não podemos pensar nos outros"

Pinto da Costa falou ainda sobre as contas do campeonato, numa jornada que permitiu o FC Porto encostar-se ao Benfica na liderança do campeonato, embora as águias tenham vantagem no confronto direto. Pinto da Costa diz que a equipa "tem de fazer o seu trabalho" e deixas as contas para o final da época:

"Vamos encarar jogo a jogo. Faltam nove partidas e não podemos estar a pensar se este vai ganhar aqui ou acolá. Temos de fazer o nosso trabalho e no final faremos as contas".

O FC Porto recebe, na próxima jornada, o Marítimo, no sábado, às 20h30. O Benfica desloca-se até ao terreno do Moreirense, no domingo, às 17h30. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.