Benfica vai recorrer da multa de 23 mil euros por críticas à arbitragem

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que irá recorrer da multa de 22,950 mil euros que lhe foi imposta pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por críticas à arbitragem.

O recurso, que seguirá "para o TAD e para o Pleno do Conselho de Disciplina da FPF", refere-se à multa imposta por críticas dirigidas à nomeação de Manuel Oliveira para o Vitória de Setúbal-FC Porto, na conta privada e oficial da direção de comunicação do clube da Luz. Através da newsletter "News Benfica", o Benfica acusa o CD de demonstrar "uma parcialidade como não há memória".

Não é apenas a aplicação da multa que o Benfica critica. Os encarnados consideram que "é impossível permanecer em silêncio, por muita moderação que se tenha", sobre duas decisões do CD relativamente ao FC Porto que "são elucidativas do total descontrolo que existe".

"Primeiro exemplo. Após mais de dois anos a procurar justificar, de forma criativa, os vários arquivamentos ou repreensões mínimas a Brahimi (que bate recordes de reincidência), num recente acórdão do CD da FPF consegue-se descrever uma agressão da seguinte forma: 'Brahimi coloca a sua mão direita na zona entre o pescoço e o rosto de Rúben Dias'. Será que esteve em campo algum extraterrestre dotado de características físicas que desconhecemos? A que zona do corpo, afinal, se refere mesmo o CD?", questiona o Benfica.



"Segundo exemplo. Ontem [terça-feira], no mesmo acórdão em que pune a Benfica SAD com uma multa de 22.950 euros, o CD da FPF, para arquivar o processo sobre declarações injuriosas de Francisco J. Marques para com o Benfica, determina que o futuro pode vir a dar-lhe razão. Assim, e em resumo, o CD é levado a 'fazer um juízo de prognose favorável ao arguido'. Ou seja, para além de estarmos perante um órgão disciplinar desportivo capaz de prever o futuro, é notável como ainda consegue antecipar-se à justiça cível nas suas próprias decisões", prossegue o clube da Luz.

O Benfica considera que "fica provado (...) que há um regime especial para quem levanta permanentes suspeitas de forma irresponsável". O clube encarnado diz que é urgente que haja "um mínimo de decoro e bom senso", tendo em conta que "está em causa a imagem do futebol português, que precisa de transparência e igualdade de critérios".