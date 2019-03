Beneficiários da ADSE voltam a poder fazer marcações na CUF

O Grupo Mello voltou atrás na suspensão de marcações feitas ao abrigo do acordo com a ADSE, enquanto prosseguem as negociações com o sistema para rever os preços.

Em fevereiro, o grupo José de Mello Saúde, que é dono da rede de hospitais CUF, anunciou que ia deixar de aceitar marcações ao abrigo da convenção com a ADSE e que todas as marcações a partir de meados de abril seriam canceladas.

A decisão da CUF foi seguida por outros hospitais privados.

Esta quarta-feira, contudo, o grupo decidiu suspender essa decisão, devido à disponibilidade da ADSE de negociar. A informação foi avançada por vários jornais com base numa comunicação interna do grupo a que tiveram acesso.

Contactada pela Renascença, fonte da José de Mello Saúde confirmou que "suspendeu a suspensão" anunciada há um mês mas disse que ainda não existe um novo acordo com a ADSE.

Na prática, isso significa que os utentes beneficiários da ADSE podem voltar a fazer marcações nos hospitais da CUF, para além do dia 12 de abril, até novas indicações.