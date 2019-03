Ferro: "O Dínamo não pode vir só defender, porque a vantagem não é confortável"

Ferro, central do Benfica, está confiante na passagem aos quartos de final da Liga Europa, mesmo depois da derrota por 1-0 na primeira mão dos "oitavos", na Croácia, no terreno do Dínamo de Zagreb. Em declarações à SIC e em conferência de imprensa, o defesa diz que a equipa quer fazer melhor do que fez em Zagreb:

"Agora vamos jogar em casa, com os nossos adeptos e é sempre diferente. Temos de ver as coisas menos positivas que fizemos em Zagreb e tentar melhorá-las, e reforçar o que fizemos de positivo", adicionou.

Apesar de estar em vantagem na eliminatória, Ferro acredita que o resultado da primeira mão não é muito confortável para o Dínamo: "Eles não podem vir cá só tentar defender o resultado, porque não é assim tão confortável. Mas acho que não vão ter a pressão que tiveram no jogo da Croácia".

Ferro fez ainda uma análise ao estilo de jogo do Dínamo de Zagreb, que contraria as ideias das águias: "Eles fecham muito o jogo entrelinhas e o corredor central, e nós somos uma equipa que gosta de jogar por dentro".

A ascensão meteórica de Ferro e o erro de Rúben Dias

O jovem central de 21 anos assumiu a titularidade, após a lesão de Jardel, e agradeceu ao resto do plantel pela rápida adaptação: "Todos me ajudaram a integrar, e tenho de agradecer a todos. O segredo é trabalhar todos os dias para chegar ao jogo e dar a melhor resposta possível. Já trabalhava para esta oportunidade há muitos anos. Estou a responder de uma boa maneira, mas não sei se vou agarrar o lugar, todos têm muita qualidade".

Ferro falou também sobre o erro de Rúben Dias, que deu origem ao golo do empate contra o Belenenses, na segunda-feira. O atual companheiro do jovem de 21 anos no eixo da defesa encarnada não atribui o resultado negativo ao erro de Rúben Dias:

"Quando um falha, falha a equipa toda. Quando um ganha, ganha a equipa toda. Não é por um erro que deixa de ser o jogador que é. Não empatamos só pelo erro do Rúben, porque em 90 minutos não há só um erro", rematou