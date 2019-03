Bas Dost regressa aos treinos do Sporting

O regresso de Bas Dost é a grande novidade do treino do Sporting desta quarta-feira.

O avançado holandês, que falhara o jogo com o Boavista devido a uma lesão no joelho, treinou sem limitações e deve estar apto para a receção ao Santa Clara, relativa à jornada 26 do campeonato.

Uma boa notícia para o Sporting, que já na véspera tinha dado conta da recuperação de Bruno Gaspar. Neste sentido, Battaglia passa a ser o único cliente do departamento médico. Gonzalo Plata, reforço de inverno que se juntou aos trabalhos da equipa há menos de uma semana, deu seguimento ao programa de integração e avaliação física.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 10h30, na Academia, à porta fechada. A partir das 13h00, Marcel Keizer fará a antevisão do jogo da 26.ª jornada, que está marcado para sexta-feira, às 20h30. O Sporting-Santa Clara tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.