Pelo menos sete crianças e um adulto mortos a tiro em escola de São Paulo

Várias crianças foram baleadas esta quarta-feira numa escola pública em Suzano, na zona metropolitana de São Paulo.

A informação foi avançada pelos bombeiros locais à imprensa, antes de a TV Globo avançar que pelo menos sete crianças e um funcionário da escola Raul Brasil morreram, citando fontes da polícia.

Há informações de que o adulto seria a diretora daquele estabelecimento de ensino, que tem inscritos 358 alunos do ensino básico e outros 693 do chamado ensino médio (secundário).

À estação, a polícia confirmou já que perderam a vida sete crianças, um adulto que trabalhava na escola e dois adolescentes suspeitos de serem os atiradores, alegadamente ex-alunos da escola.

Os dois suspeitos adolescentes entraram no local com as caras tapadas e abriram fogo pelas 9h30 locais, 12h30 em Lisboa. Ambos terão depois cometido suicídio.

Ainda de acordo com a polícia, pelo menos outras 17 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital, não se conhecendo ainda o seu estado de saúde. Poderá haver crianças entre os feridos.

De acordo com as autoridades à TV Globo, houve um tiroteio a cerca de 500 metros da escola Raul Brasil pouco antes do ataque. Contudo, ainda não é certo se os dois incidentes estão relacionados.

Numa primeira busca, a polícia encontrou armas, um arco e flecha e alguns objetos que parecem ser cocktails molotov e uma mala com fios. O esquadrão anti-bombas já está no local, adianta a Globo.

Para o local foram acionadas seis unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, três do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dois de apoio avançado e dois helicópteros.



Ao contrário dos EUA, e apesar da elevada taxa de criminalidade violenta no Brasil, os tiroteios em escolas são raros no país, aponta a agência Reuters. O último grande tiroteio num estabelecimento de ensino deu-se em 2011, no Rio de Janeiro, quando um ex-aluno matou 12 colegas a tiro dentro da escola.