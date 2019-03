Fabio Fognini vai estrear-se na terra batida do Estoril Open

Fabio Fognini é o sexto tenista com presença confirmada na quinta edição do Estoril Open, que decorre entre 27 de abril e 5 de maio.

Foi no site oficial que a organização do torneio revelou o nome do tenista italiano, de 31 anos, que esta quarta-feira alcançou as meias-finais de Indian Wells, em dupla com Novak Djokovic, na variante de pares.

"Estou muito contente por jogar o novo torneio no Estoril. Espero atuar a um bom nível e poder apreciar tudo o que de bom o torneio e essa zona tão bonita de Cascais têm para oferecer. Até breve”, escreveu Fabio Fognini, numa mensagem enviada para a organização.

João Zilhão, diretor do Estoril Open, destacou as "caraterísticas técnicas únicas" e o carisma de Fognini. "Será uma garantia de qualidade na terra batida, com sete dos seus oito títulos a serem conquistados no pó de tijolo", salientou, em declarações reproduzidas no site do torneio.

Fabio Fognini ocupa o 17.º lugar do "ranking" ATP. Em singulares, conta, entre vários títulos ATP 250 - classificação do Estoril Open -, com um troféu do ATP 500 de Hamburgo no currículo, conquistado em 2013.

O italiano junta-se ao sul-africano Kevin Anderson (sexto da hierarquia mundial), ao grego Stefanos Tsitsipas (10.º), ao francês Gael Monfils (19.º), ao australiano Alex de Minaur (24.º) e o português João Sousa (41.º), detentor do título, nos tenistas já confirmados no Estoril Open. A lista final de participantes será divulgada a 19 de março, próxima terça-feira.