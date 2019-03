Para virar a eliminatória, o Benfica tem de transformar 30 minutos em 90

Bruno Lage tem a receita para o Benfica derrotar o Dínamo Zagreb, na Luz, e garantir o apuramento para os quartos de final da Liga Europa. Os encarnados trazem uma desvantagem de 1-0 do jogo na Croácia.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda mão dos "oitavos", o treinador do Benfica salientou que a sua equipa terá de fazer, ao longo dos 90 minutos, o que em Zagreb se limitou a fazer em 30.

"[Temos de] fazer os primeiros 30 minutos de Zagreb e o que temos vindo a fazer no campeonato. Jogar bem, criar oportunidades de golo e dar a volta ao resultado desfavorável, que neste momento está 1-0", referiu.

Recado ao treinador do Dínamo

Bruno Lage não gostou que o treinador do Dínamo Zagreb dissesse que o Benfica tinha subestimado a sua equipa. O treinador do Benfica garante a Nenad Bjelica que conhecia bem a formação croata, apesar da derrota.



"Ao contrário do que o treinador adversário pensa, temos muito bem identificados e conhecemos ao detalhe os nossos adversários. Temos um trajeto muito curto, mas não deixamos de fazer o nosso trabalho: conhecer os adversários ao máximo e depois, em função das nossas competições, definir o melhor onze para jogar. A lesão do Seferovic condicionou o nosso plano de jogo. Agora, temos de continuar no nosso caminho, a jogar bem e com qualidade, à procura de vitórias, porque só assim podemos dar alegrias aos sócios", sublinhou o técnico.

Lage garantiu que os encarnados não ficaram "nada surpreendidos" com a solidez defensiva do Dínamo e que a estratégia montada "passou por isso". Sem Seferovic, o Benfica perdeu o ataque à profundidade.

Rotatividade, não. "Gestão do plantel"



O Benfica poderá voltar a mudar o onze, como fez em Zagreb, embora Lage saliente que não faz rotatividade, mas sim "uma gestão normal do plantel". "Estamos numa dinâmica, há dois meses, de jogar de três em três dias, às vezes com dois dias de intervalo, temos de estar preparados para isso. Vamos escolher o onze que dê garantias para vencer", frisou.

O Dínamo "é uma boa equipa, com boas individualidades", mas Lage está confiante: "Estamos motivados para jogar bem e vencer e conseguir um resultado que nos permita seguir em frente na eliminatória."

O Benfica tenta dar a volta aos oitavos de final na quinta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. O Benfica-Dínamo Zagreb tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.