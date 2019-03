Bruno Lage critica o "luto do insucesso" para defender Vlachodimos e Rúben Dias

Bruno Lage lamentou, esta quarta-feira, a forma como se tem falado dos erros de Vlachodimos e Rúben Dias, que conduziram ao empate do Benfica diante do Belenses, por 2-2, depois de ter estado a ganhar por 2-0. O treinador do Benfica defende que prefere uma mentalidade que promova a ultrapassagem do erro e o olhar em frente.

Em conferência de imprensa de antevisão da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, com o Dínamo Zagreb, Lage frisou que "o futebol é um jogo de erro", em que "às vezes erra-se mais do que se acerta".

"Podemos associar Vlachodimos a um erro tremendo que dá um golo e o Rúben a um erro tremendo que dá um golo. É verdade. Mas também podemos associá-los, muitas vezes, a momentos positivos. O Rúben tem andado acima da média em todos os jogos. Os erros acontecem a todos. Digam-me um central ou um guarda-redes que nunca cometeu um erro que deu golo. Nós, portugueses, temos muito o luto do insucesso. A derrota carrega-nos muito. Em Inglaterra, é sempre a andar. 'Keep going, let's go'. Fizemos bem, jogámos bem, fizemos o nosso melhor, dentro de dois dias temos o próximo jogo", frisou o treinador do Benfica.

Lage recorreu a Jonas, que jogara pouco até à lesão de Seferovic e que marcou um golo ao Belenenses, para enaltecer o mérito dos seus jogadores, especialmente na forma como reagem à adversidade:

"O Jonas correspondeu. Correu durante 90 minutos, parecia um jovem de 18 anos. Tenho visto vinte e tal jogadores a correr, disponíveis, que fizeram uma recuperação fantástica e mais ninguém sofre tanto quando eles erram. Não podemos estar a pensar naquilo que aconteceu. Isso é que vai fazer a diferença na carreira deles, é seguir em frente."

O Benfica terá a oportunidade de anular erros na quinta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. O Benfica-Dínamo Zagreb tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.