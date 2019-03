Maria de Belém só dará aval à Lei de Bases da Saúde se alínea "inconstitucional" for removida

A presidente da comissão parlamentar responsável por rever a Lei de Bases da Saúde garantiu, esta quarta-feira, que vai atuar contra a proposta apresentada se o Parlamento não a alterar.

Maria de Belém Roseira cita uma alínea "inconstitucional" que, na sua opinião, abre a possibilidade de castigar quem não cuida da sua saúde, privando essas pessoas do acesso a cuidados de saúde, um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa.

Na comissão, Maria de Belém disse que "não se conforma" com a maneira como a base três do projeto-lei está atualmente formulada, uma que, a seu ver, obriga as pessoas a serem responsáveis pela sua própria saúde.

Em causa está a alínea onde pode ler-se que "todas as pessoas têm de ser responsáveis pela sua própria saúde e pela melhoria da saúde da comunidade, tendo o dever de as defender e promover".

Para a socialista, "isto é inconstitucional e abre a porta a que as pessoas que não se portam bem, de acordo com uma avaliação que eu não sei por quem é feita, não tenham acesso a cuidados de saúde e isso eu não posso aceitar".

A isto acrescentou um aviso: "Se a Lei de Bases [da Saúde] que sair desta Assembleia da República contiver uma formulação desta natureza, eu exercerei aquilo que hoje ainda exerço, que é o dever de cidadania, participativa e não só, porque eu não conformo com isto. Isto é uma alteração estruturante."