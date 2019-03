Ivkovic: "Benfica só terá vantagem sobre o Dínamo se marcar cedo"

A derrota do Benfica na Croácia na 1ª mão dos oitavos de final da Liga Europa com o Dínamo de Zagreb deixou as águias numa posição desfavorável na eliminatória e a solução para ultrapassar o seu adversário será marcar cedo. Tomislav Ivkovic, antigo guarda-redes, que passou por Portugal, alerta as águias para o facto de irem defrontar uma equipa que "procura sempre o golo e que quer marcar na Luz". Uma situação que pode deixar o conjunto de Bruno Lage numa posição ainda mais complicada.

Nestas declarações a Bola Branca, diretamente de Zagreb, o agora treinador explica que o Dínamo tem por hábito, esta época, jogar "com uma equipa no campeonato e outra nas competições europeias" e isso é "uma vantagem", porque dá espaço aos jogadores para se prepararem para o jogo seguinte, descansando e analisando o adversário que terão pela frente.

Ademi e Sunjic são baixas de peso, o primeiro por lesão e o segundo por castigo, e a equipa "vai sentir falta destes jogadores#, assegura Ivkovic.

Erro de Vlachodimos frente ao Beleneneses SAD

O antigo guarda-redes do Sporting olha para o erro de Vlachodimos, no jogo da passada segunda feira com o Belenenses SAD, e retira pressão ao grego. Ivkovic afirma que também passou por situações destas e que sendo um jogador de caráter forte "não terá problema" em ultrapassar esse momento.

Tomislav Ivkovic, de 58 anos, treina o NK Rudes, último classificado da liga croata. O Benfica-Dínamo de Zagreb, a contar para a 2ª mão dos oitavos de final da Liga Europa, joga-se esta quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.