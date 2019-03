Vítor Pereira perde para a Liga dos Campeões asiática

O Shanghai SIPG, equipa chinesa treinada pelo português Vítor Pereira, perdeu, esta quarta-feira, na visita ao Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, relativa à segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões asiática.

O campeão chinês perdeu por 1-0, golo de Júnior Negão, e perdeu a liderança do grupo. O SIPG, que tinha ganho na primeira jornada, continua a ter três pontos, menos um que o Ulsan, que agora tem quatro.

Em terceiro lugar, estão os japoneses do Kawasaki Frontale, com os mesmos três pontos do Shanghai SIPG. Na quarta posição, encontram-se os australianos do Sydney FC, com um ponto.

Na próxima jornada, a equipa de Vítor Pereira vai à Austrália. Passam à próxima ronda os dois primeiros classificados de cada grupo.