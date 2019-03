Farage defende saída sem acordo a 29 de março

Criticando o que classificou como “a intransigência burocrática” do negociador-chefe da UE, Michel Barnier, e o “constante fluxo de insultos” do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, o eurodeputado, líder parlamentar da bancada eurocética da Europa da Liberdade e da Democracia Direta, Farage disse esperar agora mais “uma exibição humilhante” da primeira-ministra britânica, Theresa May, no Conselho Europeu da próxima semana, ao suplicar pelo prolongamento das negociações.

Risco de sair sem acordo “nunca foi tão elevado”

O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, defendeu também esta quarta-feira que a responsabilidade de solucionar o impasse no processo pertence unicamente ao Reino Unido, reconhecendo que o risco de uma saída desordenada nunca foi tão elevado.

“Estamos num momento muito preocupante, porque o risco de ‘não acordo’ nunca foi tão elevado. Recomendo não subestimar este risco, nem as suas consequências. Recomendo que todos os atores envolvidos se prepararem. […] Não desejámos este cenário, nunca trabalhámos para um cenário de ausência de acordo, mas estamos preparados para enfrentar esta situação”, declarou Michel Barnier.

Intervindo no debate sobre o processo do Brexit no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França), horas depois de o parlamento britânico ter voltado a rejeitar o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE), com 391 votos contra e 242 votos a favor, Michel Barnier considerou que o novo chumbo “prolonga e agrava” a incerteza sobre a saída daquele país do bloco comunitário.

“O voto de ontem prolonga a agrava uma incerteza maior. É uma incerteza que toca particularmente o Reino Unido e a Irlanda, mas que afeta todos nós. A responsabilidade do ‘Brexit’ pertence unicamente ao Reino Unido e a responsabilidade para sair deste impasse pertence também ao Reino Unido. Juntos procurámos soluções para cada problema, que são inumeráveis, para gerir todas as consequências, para apoiar o Reino Unido neste processo respeitando as nossas linhas, de modo a assegurar uma saída ordenada”, afirmou.