"Ricciardi? Tem que se perceber quem é a pessoa que está a esgrimir milhões"

Eduardo Barroso acusa José Maria Ricciardi de "anti-sportinguismo primário". Em causa estão as declarações do banqueiro ao jornal "Record", esta quarta-feira, na qual diz ser a solução para o clube. Ricciardi promete investidores (com 200 milhões) e apela à demissão de Frederico Varandas e seus pares. De resto, o atual líder leonino é alvo de um forte ataque por parte de Ricciardi.

Em declarações a Bola Branca, Eduardso Barroso confessa que não fica surpreendido, "vindo de quem vem", e contra-ataca.

"Isto é uma manifestação de anti-sportinguismo primário e de falta de 'fair-play', que não me espanta vindo de quem vem. Não faz sentido, até porque os sportinguistas já se pronunciaram sobre o que acham das suas [José Maria Ricciardi] capacidades para gerir o Sporting. [Com um resultado de] 15%? Eu se me candidatasse, mesmo sem abrir a boca, tinha seguramente o dobro. Ainda por cima ele está a esgrimir milhões? Tem que se perceber quem é a pessoa que está a esgrimir milhões. E mais não digo que é para não arranjar mais sarilhos", atira Eduardo Barroso, numa clara alusão ao envolvimento de Ricciardi no escândalo do BES.

O antigo presidente da assembleia geral do clube defende que Varandas "tem toda a legitimidade", mas também deixa um reparo ao presidente.



"Lembro a meu querido amigo Frederico Varandas que tem que cumprir o que disse: lutar para unir o Sporting. Se ele não sabe como o fazer, fale com algumas pessoas mais velhas – entre elas este seu amigo Eduardo Barroso – que eu explico-lhe. Estamos muito desunidos e a direção tem responsabilidades em fazer unir o Sporting", termina.