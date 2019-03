Leonel Pontes: "​Cristiano Ronaldo continua a ser o melhor do mundo"

Numa comparação com Lionel Messi, Leonel Pontes considera que são dois jogadores que "estão ao mesmo nível", sublinhando que Ronaldo tem dado respostas positivas "em contextos mais difíceis", que o colocam um pouco à frente do argentino.

O treinador destaca a forma como Cristiano Ronaldo "consegue dar respostas" a um nível muito elevado, perante desafios muito complicados e durante tanto tempo. Leonel Pontes acompanhou de muito perto o percurso de Cristiano Ronaldo nos seus primeiros anos de Sporting e desde então mantém uma sólida relação de amizade com o avançado português.

"Cristiano Ronaldo continua a ser o melhor do mundo". A opinião é expressa em Bola Branca por Leonel Pontes, depois da exibição arrasadora do internacional português na reviravolta da Juventus, perante o Atlético Madrid que permitiu a qualificação da equipa italiana para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Os espanhóis e o regresso à seleção

Leonel Pontes está desde o inicio da temporada a trabalhar em Espanha, no Jumilla, ao abrigo de um acordo com o Wolverhampton. O discurso dos espanhóis sobre Cristiano Ronaldo foi mudando ao longo da temporada, revelando que "foi um erro do Real Madrid" em deixar sair o craque português.

Cristiano Ronaldo anunciou que vai regressar à seleção, já nos próximos compromissos com a Ucrânia e a Sérvia, ainda neste mês de março. Desde o Mundial da Rússia que Fernando Santos não chama CR7, mas Leonel Pontes garante que o avançado "não mudou o seu sentimento" em relação a Portugal e vai apresentar-se com o mesmo empenho.