Empoli contrata treinador que já despediu esta temporada

Aurelio Andreazzoli foi demitido do Empoli, em novembro, depois de ter chegado à jornada 11 da Serie A com um registo de uma vitória, três empates e sete derrotas. O clube estava em zona de descida e optou pela troca de treinador, com a contratação de Giusepe Iachini.

O impacto foi imediato e a equipa somou dez pontos nos primeiros quatro jogos com Iachini. No entanto, nos 12 jogos seguintes o Empoli só voltou a vencer mais uma vez, diante do Sassuolo. A conjugação de resultados motivou a decisão da direção de voltar a trocar de técnico e Andreazzoli, treinador que iniciou a época, está de volta para tentar assegurar a manutenção.

Em declarações ao "tuttomercatoweb", Iachini estranha a decisão tomada pelo Empoli e sublinha que se o campeonato acabasse hoje o clube "estaria salvo". O clube da Toscana é 17º classificado, ao cabo de 27 jornada, com um ponto de vantagem sobre o Bolonha, a primeira formação em zona de descida.