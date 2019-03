Fejsa é novidade no treino do Benfica

Fejsa foi a grande novidade no treino do Benfica, esta quarta-feira, no Seixal. O médio trabalhou sem limitações e estará totalmente recuperado da lesão no pé esquerdo que o afastou da competição nos últimos dois meses.

Fejsa lesionou-se no jogo com o Vitória de Guimarães, para a Taça da Portugal, a 15 de janeiro. O sérvio volta a entrar no lote de disponíveis de Bruno Lage, na véspera do desafio com o Dínamo de Zagreb, a contar para a 2ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O central Francisco Saldanha, o lateral Sandro Cruz e o avançado Vasco Paciência, que têm atuado, sobretudo, pela equipa de juniores, foram chamados ao treino da formação principal.

O Benfica procura dar a volta à eliminatória, depois da derrota na Croácia, por 1-0. O jogo é esta quinta-feira, às 20h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.