Comissão volta a chamar ministra da Saúde ao Parlamento

A ministra da Saúde vai ter de voltar este mês ao Parlamento. A decisão de voltar a chamar Marta Temido foi aprovada na comissão, apenas com os votos contra do PS.

Em causa está um requerimento do PSD que pede que a governante explique a degradação das condições de acesso dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde.

Perante o facto de a ministra ter já este mês duas audições com os deputados, a socialista Maria Antónia Almeida Santos argumentou que não podia votar a favor. “Não estamos de acordo que a senhora ministra venha cá. Veio há pouco tempo, tem duas audições, parece-nos demais e por isso votamos contra”.

O deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, justificou o pedido de ida da ministra ao Parlamento com o facto de o estado da Saúde no país estar pior agora do que no tempo da troika em que governava a maioria de centro-direita.

“Em 2011 tínhamos 2.1 milhões de portugueses sem médico de família, em 2015 era um milhão de portugueses. Prometeram-nos cobertura universal em 2019, e continuamos com mais de meio milhão de portugueses sem médico de família”, disse.

Ricardo Batista Leite disse ainda que “nunca houve tanta instabilidade social como hoje. Há menos horas de serviço, nomeadamente de enfermagem, do que existia no tempo da troika. Abriram mais mil camas de cuidados continuados? Durante a troika abriram-se duas mil e duzentas camas!”

Esta será a terceira vez que a ministra vai ao Parlamento.