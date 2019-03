Edifício onde funcionava escola colapsa na Nigéria. Há várias crianças soterradas

Um edifício de três andares onde funcionava uma escola primária colapsou em Lagos, na Nigéria. A informação já foi confirmada pelo porta-voz dos serviços de emergência nacional.

Segundo a agência Reuters, que cita residentes da zona, a escola terá cerca de 100 alunos, sendo que não é claro quantos estariam no estabelecimento de ensino no momento da derrocada.

As mesmas fontes adiantam à Reuters que pelo menos oito crianças já foram retiradas dos escombros. A agência já publicou imagens de dois dos menores resgatados. Um rapaz de 10 anos foi visto a ser retirado sem aparentes ferimentos, gerando aplausos das dezenas de pessoas concentradas no local. Outra criança foi retirada logo a seguir os escombros.

Segundo a imprensa nigeriana, a escola funcionava no último andar do prédio, sendo que os outros andares seriam de habitação. Imagens já divulgadas no Twitter pelo Governo regional de Lagos mostram centenas de pessoas no local. Testemunhas citadas pela imprensa dizem que terão sido retiradas dos escombros 10 crianças, sem que seja claro se estão vivas.