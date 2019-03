Edifício onde funcionava escola colapsa na Nigéria

Um edifício onde funcionava uma escola primária colapsou em Lagos, na Nigéria. A informação já foi confirmada pelo porta-voz dos serviços de emergência nacional.

De acordo com o jornal nigeriano "Vanguard" há vítimas, existindo crianças presas nos escombros. O mesmo periódico avança que o prédio tinha três andares.

As equipas de socorro estão em operações de resgate e já avançaram à AFP que há "pelo menos dez crianças" sob os escombros.



Segundo a imprensa nigeriana, a escola funcionava no último andar do prédio. Os outros andares seriam de habitação. As imagens divulgadas pelo twitter do governo regional de Lagos mostram centenas de pessoas no local. Relatos de testemunhas citadas pela imprensa dizem que terão sido retiradas dos escombros 10 crianças, sem que seja claro se estavam vivas.

Lagos é a capital comercial da Nigéria.