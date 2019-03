Tetra de Bruno Fernandes. Eleito melhor médio de fevereiro

Bruno Fernandes foi eleito, pela quarta vez consecutiva, o melhor médio do mês, pela Liga. Em fevereiro, o jogador do Sporting marcou quatro golos e fez uma assistência, nos jogos em apreciação.

Bruno Fernandes reuniu 28,24% dos votos. João Félix, do Benfica, e Chiquinho, do Moreirense, fecham o pódio com 20,37% e 9,26% dos votos, respetivamente.

A votação é levada a cabo pelos treinadores, que distinguiram Vlachodimos como melhor guarda-redes e Grimaldo como melhor defesa.