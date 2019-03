Coates confirmado na China Cup. Cavani dispensado da seleção do Uruguai

Sebastián Coates passou o fitro final da convocatória do Uruguai para a China Cup, competição que reúne, além dos sul-americanos, a anfitriã China, o Uzbequistão e a Tailândia. O central do Sporting integra o grupo final de 23 jogadores chamados por Oscar Tábarez, ao contrário do que acontece com Cavani.

O atacante do PSG foi riscado da lista, devido a lesão. Cavani está a recuperar de um problema muscular na coxa direita, sofrido há cerca de um mês no jogo com o Bordéus.

O Uruguai defende o título conquistado no ano passado na China Cup, numa competição que decorre entre 21 e 25 de março.