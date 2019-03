Djokovic eliminado em Indian Wells. Nadal e Federer em frente

Nova Djokovic saiu do "court" frustrado com a sua prestação, "num dia em que nada saiu como queria", mas atribuiu mérito a Philipp Kohlschreiber, sublinhando a capacidade que o alemão, de 35 anos, poussui para tirar os adversários da zona de conforto. "Elevou o nível e jogou muito bem taticamente", admitiu o sérvio.

Kohlschreiber eliminou o número um do mundo em Indian Wells, com duplo 6-4, na 3ª ronda daquele que é considerado o quinto "Grand Slam". O alemão, número 39 do "ranking" mundial, defronta o 19º da classificação, o francês Gael Monfils, na 4ª ronda do torneio.



Para a próxima fase seguem, ainda, Rafa Nadal e Roger Federer. O espanhol, número dois do mundo, derrotou o argentino Diego Schwartzman (26), por 6-3 e 6-1. Joga agora com o 113 do mundo, o sérvio Filip Krajinovic. Federer (4) bateu o compatriota Stan Wawrinka (40) e marcou encontro com o inglês Kyle Edmund (23).

O torneio já na conta com Alex Zverev, derrotado por Jan-Lennard Struff, na 3ª ronda, por 6-3 e 6-1.