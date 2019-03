Spurs consolidam posição de "play-off" na NBA

Os San Antonio Spurs venceram os Dallas Mavericks, por 105-122, e consolidaram posição de "play-off" na Conferência Oeste. É a equipa vitória consecutiva da equipa de Greg Popovich, que ocupa o sétimo lugar da conferência, com 38 vitórias e 29 derrotas. A primeira equipa abaixo da linha de "play-off" são os Sacramento Kings, com 33 vitórias e 33 derrotas.

DeRozan (33 pontos), Aldridge (28 pontos) e Derrick White (23 pontos) comandaram San Antonio no duelo do Texas. Jalen Brunson foi o melhor marcador do encontro, com 34 pontos. Os Mavericks estão muito longe de uma posição de acesso à fase a eliminar. A equipa de Dallas está em penúltimo lugar da Conferência Oeste, com 27 vitórias, 39 derrotas e perde há cinco jogos consecutivos.

NBA

Resultados

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs, 105-122

Indiana Pacers-New York Knicks, 103-98

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, 106-99

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers, 107-123

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks, 113-130

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves, 133-107

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers, 104-125