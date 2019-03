Manchetes rendidas a Ronaldo

Cristiano Ronaldo é o grande destaque nas bancas, esta quarta-feira. O internacional português marcou os três golos de que a Juventus precisava para dar a volta à eliminatória com o Atlético de Madrid nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Atlético tinha vencido, em Espanha, por 2-0. A Juve venceu, em Itália, por 3-0.

"A lenda continua", titula "A Bola". Juve precisava de um milagre e ele apareceu na forma de "hat trick" de Ronaldo.

"A liga do campeão", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". Cresce a lenda de Ronaldo com três golos e uma reviravolta épica.

O "Record" assinala "CR Sempre", mas o maior destaque do diário é a entrevista a José Maria Ricciardi. "Garanto 200 milhões", assegura o banqueiro, que foi candidato derrotado à presidência do Sporting. Ricciardi diz ser a solução para o clube e promete investidores estrangeiros.

"A Bola" garante que Gudelj sai no fim da época do Sporting e que Casillas quer acabar a carreira no Dragão. Seferovic só volta depois das seleções. "O Jogo" assinala que Bruno Lage quer um clone de Jiménez, ponta-de-lança mexicano que o Wolverhampton vai contratar ao Benfica. O diário apresenta, ainda, um raio X a Bruno Fernandes e infiorma que Corona mantém a cláusula, após ter renovado contrato.

O "Record" revela que Vlachodimos e Rúben Dias pediram desculpa aos companheiros pelos erros cometidos frente ao Belenenses e que resultaram no empate do Benfica.