Decretada nova greve dos enfermeiros durante o mês de abril

Os enfermeiros regressam à greve em Abril. Protesto nacional vai decorrer ao longo de todo o mês, em todos os serviços.



O pré-aviso foi publicado pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor).

A paralisação arranca às 8h00 do dia 2 de abril e terminará às 24h00 do dia 30.

A greve decorre sob a forma de paralisação total do trabalho, "abrangendo todos os turnos que comportam as 24 horas dos dias anunciados de forma ininterrupta", refere o pré-aviso publicado na imprensa e que refere que será assegurada a prestação "dos serviços mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de 'necessidades sociais impreteríveis'".

O presidente do Sindepor, Carlos Ramalho, disse no início de março que os enfermeiros não têm sido respeitados pelo Governo e que está em discussão pública um diploma de carreira que não foi fruto de negociação, sendo antes uma imposição.



Em janeiro e fevereiro enfermeiros fizeram uma greve às cirurgias em blocos operatórios de hospitais públicos, tendo obrigado ao adiamento de milhares de operações. O Governo decretou a 07 de fevereiro uma requisição civil e pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República, que considerou a greve ilegal. A Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros suspendeu-a, mas o Sindepor manteve-a, tendo o seu presidente estado em greve de fome durante dois dias.

A greve, a segunda no mesmo modelo e financiada por uma recolha de fundos numa plataforma 'online', arrancou depois de os dois sindicatos de enfermeiros terem terminado as reuniões negociais com o Governo sem consenso, sobretudo na questão do descongelamento das progressões da carreira, no aumento do salário base e respetivas progressões e na antecipação da idade da reforma.