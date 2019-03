FC Porto prepara Marítimo com mais um nome no boletim clínico

O FC Porto começou, esta terça-feira, a preparar a receção ao Marítimo, partida a contar para a 26ª jornada da I Liga, com uma novidade no boletim clínico.

O médio Bruno Costa contraiu uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda, ao serviço da equipa B, contra o Leixões, e não treinou com o restante plantel. No boletim clínico continuam a figurar os nomes de Fabiano (ginásio e treino condicionado) e Aboubakar (ginásio e treino condicionado).

O lateral esquerdo Jorge continua ausente, com autorização do clube portista, para tratar de assuntos pessoais.

A equipa de Sérgio Conceição volta a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Olival, depois de ter folgado na segunda-feira, dia seguinte à vitória por 2-1 frente ao Feirense.

O FC Porto recebe o Marítimo no próximo sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.