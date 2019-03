Salah disposto a abdicar do "sonho da Liga dos Campeões" pela Premier League

O avançado egípcio Mohamed Salah diz que está disposto a abdicar o seu sonho de conquistar a Liga dos Campeões, para ajudar no sonho do Liverpool de conquistar o seu primeiro campeonato na era Premier League.

Em declarações reproduzidas pela "Sky Sports", a estrela da equipa de Jurgen Klopp quer ajudar a cumprir o sonho do clube: "Vou ser sincero, para mim a competição com mais prestígio é a Premier League, mas o sonho da cidade e do clube é a Premier League. Por isso, estou disposto a abdicar do meu sonho pelo sonho do clube, mas se conseguirmos vencer os dois, seria incrível, e é mesmo isso que vamos tentar".

Os "reds" ocupam a segunda posição da Premier League, um ponto atrás do Manchester City, e com oito jornadas por disputar. Na Liga dos Campeões, o Liverpool defronta o Bayern de Munique, na Baviera, depois de um empate sem golos em Anfield.

Salah reconhece a posição delicada do Liverpool, que espera por um deslize da equipa de Pep Guardiola: "A competição é muito dura, e temos jogos complicados pela frente, mas o City também. Temos de vencer os nossos jogos e esperar que eles falhem em pelo menos um, para sermos campeões".

O avançado de 26 anos chegou ao Liverpool no início da temporada passada e leva 66 golos apontados em 91 jogos disputados.