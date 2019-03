Atriz da série “Donas de Casa Desesperadas” detida em caso de fraude na admissão ao ensino superior

12 mar, 2019 - 20:38 • Redação, com Reuters

Famílias ricas pagavam subornos para os filhos entrarem nas melhores universidades. As autoridades detiveram esta terça-feira dezenas de pessoas suspeitas de envolvimento no esquema, incluindo as atrizes Felicity Huffman e Lori Loughlin, bem como alguns presidentes de empresas.